Минск, , 15:44 — REGNUM Украине не следует поучать Белоруссию, пока в Донбассе идёт война. Об этом заявил ведущий одного из государственных белорусских телеканалов, сообщило 5 октября издание Strana.ua.

«Мы готовы принимать советы, но только от той страны, которая закончит братоубийственную войну, которая не будет позволять снимать генпрокурора по звонку из Вашингтона в обмен на миллиард долларов», — заявил он.

Саму Украину телеведущий охарактеризовал как «страну, истерзанную «демократией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве Белоруссии на Украине назвали действия украинского руководства «недружественными» и обвинили его во вмешательства в дела независимого государства.

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