Минск, 5 октября 2020, 15:44 — REGNUM Украине не следует поучать Белоруссию, пока в Донбассе идёт война. Об этом заявил ведущий одного из государственных белорусских телеканалов, сообщило 5 октября издание Strana.ua.
Саму Украину телеведущий охарактеризовал как «страну, истерзанную «демократией».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве Белоруссии на Украине назвали действия украинского руководства «недружественными» и обвинили его во вмешательства в дела независимого государства.
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