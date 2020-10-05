Тбилиси, , 15:38 — REGNUM Возобновление Тбилиси спора с Баку о грузино-азербайджанской границе в период, когда идет война в Нагорном Карабахе, является спекуляцией, чтобы повлиять на настроения населения перед выборами. Это заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 5 октября сделал перед журналистами лидер оппозиционной партии «Лело для Грузии» и крупнейший в стране банкир Мамука Хазарадзе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

По его мнению, спор Грузии и Азербайджана о принадлежности комплекса древних монастырей Давид-Гареджи будет решен после парламентских выборов, на которых, как ожидает Хазарадзе, правящая партия «Грузинская мечта» 31 октября проиграет.

«Когда в соседних странах идет война, поднятие вопроса Давид-Гареджи является политической спекуляцией и воздействием на эмоции грузин, — сказал лидер партии. — Мы отправим домой «Грузинскую мечту», и вопрос Гареджи решим мирно, как это соответствует интересам Грузии».

Стоит отметить, что в Грузии вопрос о пересмотре грузино-азербайджанской границы стали поднимать с 24 сентября, до начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Первым о проблеме публично напомнил министр иностранных дел Давид Залкалиани. Потом в Генпрокуратуре Грузии сообщили, что было возбуждено уголовное дело о незаконной передаче Азербайджану части грузинских территорий при делимитации границы.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Грузии рассказала о споре между Тбилиси и Баку по границе