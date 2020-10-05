Киев, , 15:21 — REGNUM Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук намерен сформировать «совет людей, которые хорошо знают Донбасс» для выработки идей по «движению к миру».

Об этом он заявил сегодня, 5 октября, в эфире украинского телевидения.

Кравчук добавил, что речь идет о людях, которые не родились в Донбассе, но всю жизнь там работали и занимали в регионе очень важные позиции — «организационные, политические, хозяйственные».

«Мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в трехсторонней контактной группе, а собрать совет людей, которые будут помогать, собирать возможности, мысли, предложения», — сказал он.

Первый президент уточнил, что ему звонят многие люди, связанные с Донбассом и предлагают свои услуги, не ставя вопрос о включении в делегацию. По мнению Кравчука, люди ощутили, что идет активная работа украинской власти и делегации, поэтому сами хотят включиться в процесс.

«Киев сначала назначил «главным миротворцем по Донбассу» экс-дончанина Сергея Сивохо. Затоптали. Потом — экс-луганчанина Витольда Фокина. Заплевали. Теперь Кравчук хочет назначит группу бывших дончан и луганчан. Он думает, толпу тяжелее топтать будет?», — саркастически задается вопросом политолог Владимир Корнилов, комментируя инициативу Кравчука.

ИА REGNUM напоминает, что 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский со скандалом уволил из украинской делегации первого премьер-министра страны Витольда Фокина, который был заместителем Кравчука.