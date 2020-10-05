Брюссель, , 15:13 — REGNUM Последний пройдённый главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом 5 октября сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер на своей странице в соцсети Twitter.

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«Последний тест на коронавирус главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен показал отрицательный результат», — написал он в своем сообщении.

При этом Мамер отметил, что, несмотря на это, глава ЕК до вечера 6 октября, как это положено по нормам санитарной безопасности Бельгии, продолжит находиться в режиме самоизоляции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о своем переходе в режим самоизоляции после контактов с заразившимся коронавирусной инфекцией человеком.