Минск, , 05:03 — REGNUM Замены и увольнения белорусских чиновников, резко усилившиеся после президентских выборов в Белоруссии, свидетельствуют о неготовности белорусского режима к адекватному реагированию. Почему в принципе сложилась такая плачевная ситуация в белорусском госуправлении, рассказывает автор А REGNUM Георгий Шкловский.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ярким примером неадекватных мер реагирования стала замена сразу трех ректоров медицинских университетов. Похоже, что Минский, Гомельский и Гродненский медицинские университеты поплатились за нежелание белорусских врачей участвовать в травле протестующих, сообщать личные данные пострадавших в ходе разгонов демонстраций, а, самое главное, активное участие самих медиков в протестах.

Поспешные и эмоциональные решения о снятиях и перестановках управленцев коснулись не только медицины, что не добавляет спокойствия в и без того неспокойную обстановку в Белоруссии. А причина всех бед, похоже, в том, что лукашенковский режим потерял саму идею собственного существования.

Читайте статью Георгия Шкловского «Идеологическое фиаско режима Лукашенко».