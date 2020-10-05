Москва, , 15:05 — REGNUM Политические элиты Литвы, Латвии и Эстонии искренне убеждены в намерении России захватить их государства. Об этом 5 октября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».

«Элиты этих трёх стран искренне уверены, что мы собираемся на них нападать. Основания этой уверенности лежат в психологии, а не политике. Ничего общего с логикой это не имеет. Но поскольку мы большие и сильные и они раньше входили в наш состав, значит, мы их точно съедим», — заявил Журавлев.

«Поэтому у них, к сожалению, перевёрнутая картина мира. Они считают, что, если будет больше американцев, их безопасность увеличится. Хотя в действительно всё будет наоборот», — указал он.