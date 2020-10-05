Киев, , 15:09 — REGNUM Азербайджан включил Украину в список стран, которые поддерживают Баку в борьбе за освобождение оккупированных территорий. Об этом заявила 5 октября во время брифинга посол Азербайджана на Украине Эльмира Ахундова.

По её словам, высокопоставленные украинские политики и дипломаты поддерживают Азербайджан в войне с Арменией.

«Мы очень довольны заявлениями Дмитрия Кулебы (главы МИД Украины — ИА REGNUM) о поддержке территориальной целостности Азербайджана, и о том, что замороженные конфликты, на самом деле, не заморожены», — рассказала посол.

Ахундова также отметила высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина и Азербайджан поддерживают территориальную целостность друг друга.

«Мы очень довольны заявлениями украинского руководства», — подчеркнула дипломат.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее генеральный штаб Украины одобрил поставки противотанковых ракетных комплексов Азербайджану. Также в страну будут направлены украинские инструкторы, которые обучат азербайджанских военных как пользоваться данным оружием.

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