Москва, , 15:01 — REGNUM Военные доктрины стран Прибалтики не имеют никакого смысла с точки зрения национальных интересов этих государств. Об этом 5 октября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».

«Что касается Прибалтики, то надо понять, что их военные доктрины не ими писаны. В НАТО жёсткая дисциплина, решается всё в Брюсселе, скорее всего — в Вашингтоне», — заявил Журавлев.

«Поэтому то, что у них в доктрине так написано, что они вкладываются в оружие, и будто бы сейчас собираются воевать… вооружённые силы всех трёх государств помещаются на одной фотографии, потому ни о какой серьёзной войне не идёт. Но положено и деньги заплатить, а главное — выполнить приказы в Вашингтоне», — заявил Журавлев.