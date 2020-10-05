Москва, , 15:00 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что врачи германской клиники «Шарите» признались, что не обнаружили в анализах блогера Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ.

Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса в РФ напомнил, что омские медики не обнаружили следов боевого яда в анализах пациента.

«Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике «Шарите» не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября блогеру Алексею Навальному стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Воздушное судно экстренно приземлилось в Омске, Навального госпитализировали. Затем он был переведён для дальнейшего лечения в клинику в Германии. 23 сентября блогера выписали.

По словам Лаврова, новый механизм введения санкций за использование запрещенных видов химикатов Запад попытается применить против России, используя инцидент с блогером Алексеем Навальным.

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