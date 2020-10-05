Бишкек, , 15:05 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии организовала работу по проведению в стране парламентских выборов должным образом. Об этом заявил заместитель главы миссии наблюдателей ОБСЕ Томас Босеруп 5 октября в Бишкеке.

Он отметил, что в Киргизии были созданы нормальные условия для того, чтобы проголосовали люди с ограниченными возможностями.

Вместе с тем Босеруп указал на некоторые негативные детали. Так, избирательная кампания проходила в довольно агрессивном тоне, сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. По последним данным, в Жогорку Кенеш прошли три партии: «Мекеним Кыргызстан» — 24,17%, «Биримдик» — 22,79% и «Кыргызстан» — 9,24%.

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