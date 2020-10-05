Тбилиси, , 15:03 — REGNUM Наступление вооруженных сил Азербайджана стало ответом на массированный огонь, который якобы утром 27 сентября был открыт с армянской стороны. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев в интервью, опубликованном 5 октября на сайте газеты «Квирис палитра» («Палитра недели»).

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"Вооруженные силы Армении открыли массированный огонь из тяжелой техники не только по военным позициям, а и по мирному азербайджанскому населению, — сказал Гулиев. — Из-за деструктивных действий Армении многолетние переговоры не принесли плодов».

По мнению посла, вооруженные силы Азербайджана якобы выполняют свои обязанности по защите гражданского населения от риска нападения со стороны Армении.

Он также заявил, что мирные переговоры по Нагорному Карабаху Баку готов проводить только после того, как Ереван согласится вывести из региона свои войска.

Стоит отметить, что чрезвычайный и полномочный посол Армении в Грузии Рубен Садоян ранее назвал несерьезными обвинения Баку, будто вооруженные силы Нагорного Карабаха с населением 150 тыс. человек решили напасть на Азербайджан, где проживает 10 млн человек, и который поддерживает Турция численностью населения 81 млн.

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