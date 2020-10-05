Подгорица, , 14:48 — REGNUM Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели представит 6 октября перед комитетом по иностранным делам Европейского парламента пакет мер по расширению и экономический и инвестиционный план для Западных Балкан.

Ожидается, что после презентации в Брюсселе еврокомиссар лично представит отчет о прогрессе Черногории и инвестиционном плане в Подгорице уже на следующей неделе, сообщает RTCG.

Презентация, за которой последуют парламентские дебаты по Пакту о расширении, который включает годовые отчеты о прогрессе стран в процессе европейской интеграции и инвестиционный план ЕС для Западных Балкан, состоится, как было объявлено, 6 октября с 15:15 до 16:15.

После оценки Комиссией реформ, связанных с ЕС, в каждой стране-кандидате, докладчики подготовят отчеты по странам, в которых будут сформулированы выводы и рекомендации европарламента.