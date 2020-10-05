Москва, , 14:48 — REGNUM Возросшая разведывательная активность США у границ России имеет целью приучить Москву к постоянному военному присутствию враждебных ей вооружённых сил. Об этом 5 октября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».

«Повышение нерва, постоянные заходы всё дальше и дальше… это повышает приучить к этому как к некой дозе яда. И эта тоже надежда есть, есть надежда совершенно необоснованная, что они просто приучат нас к своему присутствию. Этого не будет. И если надо — получат ответ. Но надежда существует», — заявил Журавлев.

В последнее время чаще происходят инциденты с участием самолётов НАТО над нейтральными водами вблизи территории России. Например, 11 сентября средства контроля воздушного пространства обнаружили два самолёта ВВС США, приближающиеся к государственной границе РФ.

4 сентября бомбардировщики ВВС США B-52 проходили около Крыма для изучения российской системы ПВО, также в начале сентября провокационный полёт был зафиксирован над нейтральными водами Баренцева моря.