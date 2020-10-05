Лондон, , 14:57 — REGNUM Решение Высокого суда Лондона о признании оппозиционного политика Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы отменено Апелляционным судом Англии. Об этом сообщили 5 октября в юридической компании Zaiwalla & Co, представляющей интересы Венесуэлы.

Лондонский суд в июле признал Гуайдо действующим главой Венесуэлы в споре о возвращении этой стране золотых слитков, которые хранятся в Банке Англии. Теперь апелляционный суд признал это решение неправильным, так как условия признания Гуайдо президентом де-юре исключали возможное признание президента Николаса Мадуро руководителем страны де-факто.

В постановлении апелляционного суда также говорится о тщательном расследовании, касающемся отношений официального Лондона и Каракаса. Необходимо выяснить, признаёт ли британское правительство тот факт, что Мадуро остаётся фактическим президентом и главой правительства Венесуэлы, рассказали в Zaiwalla & Co РИА Новости.

Слушания по иску Банка Венесуэлы, который обжаловал решение Высокого суда Лондона о признании Гуайдо президентом, состоялись в конце сентября.

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