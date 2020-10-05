Киев, 5 октября 2020, 14:50 — REGNUM Министерство инфраструктуры Украины начало работу над концепцией развития электромобильности в стране. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает 5 октября официальный сайт министерства.
Криклий напомнил, что ранее была принята стратегия развития электротранспорта на Украине до 2030 года, которая предусматривает стимулирование использования электрокаров.
Он отметил, что в данный момент на Украине используется 24 тыс. электрокаров, ввезённых из-за рубежа.
Министерство также планирует внести изменения в украинские строительные нормы, чтобы разместить достаточное количество зарядных станций для электромобилей на дорогах общего пользования и заправочных станциях, добавил чиновник.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на Украине были поставлены на учёт почти 5 тыс. электромобилей.
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