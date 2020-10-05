Киев, , 14:50 — REGNUM Министерство инфраструктуры Украины начало работу над концепцией развития электромобильности в стране. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает 5 октября официальный сайт министерства.

«Мы… начинаем работу над новой концепцией развития электромобильности на Украине для создания надлежащих условий и для производства отечественных электромобилей. И приглашаем к сотрудничеству всех желающих специалистов отрасли», — рассказал он.

Криклий напомнил, что ранее была принята стратегия развития электротранспорта на Украине до 2030 года, которая предусматривает стимулирование использования электрокаров.

Он отметил, что в данный момент на Украине используется 24 тыс. электрокаров, ввезённых из-за рубежа.

«Эта цифра постоянно растёт. Конечно, это лишь количество ввезённых в Украину авто, а мы должны стимулировать и оказывать помощь, в первую очередь, украинскому производителю», — прокомментировал министр.

Министерство также планирует внести изменения в украинские строительные нормы, чтобы разместить достаточное количество зарядных станций для электромобилей на дорогах общего пользования и заправочных станциях, добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на Украине были поставлены на учёт почти 5 тыс. электромобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине зарегистрированы более 23 тыс. электромобилей — МВД