Куала-Лумпур, , 14:40 — REGNUM Департамент миграции Малайзии приостанавливает до 31 декабря 2020 года въезд в страну иностранных студентов, сообщает Antara.

Известно, что министерство высшего образования 2 октября 2020 года отложило регистрацию и очные лекции для студентов, которые поступили в октябре 2020 года.

Известно, что подобное решение подверглось критике. Министра образования критиковали в социальных сетях за то, что он доставил проблемы студентам, которые уже прибыли в университетские кампусы.

«Я хотел бы извиниться за все возникшие трудности и надеюсь, что мы сможем совместно остановить распространение вспышки COVID-19», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии выявлено 260 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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