Москва, , 14:42 — REGNUM Российские власти будут работать с любым президентом США, которого изберут в данной стране. Об этом 5 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в РФ.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы будем работать — президент (России Владимир) Путин об этом многократно говорил — с любым, кого выберут», — сказал глава МИД России.

При этом он указал, что в Москве наблюдают за «перепалками» между представителями Демократической и Республиканской партий США и отметил, что дестабилизация ситуации в стране, которая, по мнению Лаврова, является вполне вероятной, не принесет никому ничего хорошего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что МИД РФ пришлось персонально знакомить с содержанием российских инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве постпреда США на Конференции по разоружению.