Белград, , 14:38 — REGNUM Премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулла Хоти заявил 5 октября на пресс-конференции, что правительство Косово «выражает глубокое разочарование некоторыми публичными заявлениями высокопоставленных сербских чиновников», которые, по его словам, «открыто продолжают демонстрировать глубокое отсутствие уважения к жертвам недавней войны в Косово». Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Авдулла Хоти также добавил, что неуважение также проявляется к «их семьям, которые в течение двух или более десятилетий все еще отчаянно ищут своих родственников, похищенных сербскими властями».

Хоти подчеркнул, что правительство Косово «выступает против такой политической риторики и ожидает, что международное сообщество, особенно ЕС и США, их также осудит».

Хоти отреагировал таким образом на заявления министров Александра Вулина и Ивицы Дачича, которые, по его утверждению, якобы оскорбляли албанцев, называя их «шиптарами» и предположительно угрожали тем, что сербы знают о местоположении братских могил албанцев в центральной Сербии.