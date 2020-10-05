Москва, , 14:31 — REGNUM Блок НАТО выродился в структуру, которая призвана просто создавать заказы для американских военных компаний. Об этом 5 октября заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«НАТО превратилось в огромную бизнес-структуру, которая зарабатывает на русофобии, на войне», — заявил Лепехин.

Он отметил, что хотя в США сейчас все дебаты в основном касаются взаимоотношений США с Китаем, интерес Пентагона сконцентрирован на «российской угрозе».

«Почему-то самолёты НАТО особо не барражируют в Южно-Китайском море, потому что там неплатёжоспособная ситуация применительно к государствам, кроме Японии и Южной Кореи, которые готовы платить большие деньги, размещая у себя американские контингенты, чтобы эти военные компании зарабатывали», — указал политолог.

«В Европе такая возможность есть — на русофобии, на агрессии. Поэтому мы видим постоянную активность всех участников этого глобального бизнес-проекта», — добавил Лепехин.