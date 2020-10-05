Тбилиси, , 14:33 — REGNUM Начать масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе распорядился президент Азербайджана Ильхам Алиев, чтобы отвлечь собственный народ от внутренних проблем. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Армении в Грузии Рубен Садоян в интервью, опубликованном 5 октября на сайте газеты «Квирис палитра» («Палитра недели»).

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Как отметил дипломат, в Нагорном Карабахе проживает около 150 тыс. человек, и версия, что там решили напасть на Азербайджан, в котором проживает 10 млн человек, является несерьёзной. Кроме того, азербайджанской стороне помогает Турция, население которой составляет 80 млн.

«Алиев начал войну, чтобы отвлечь внимание своего народа от внутренних проблем, в надежде, что он победит. Однако именно эта война станет главной причиной поражения его диктатуры», — сказал Садоян.

Он отметил, что армянская сторона постоянно выступает за переговоры, но от руководства Азербайджана пока слышна только воинственная риторика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва по ситуации в Нагорном Карабахе постоянно ведет переговоры с Анкарой и Баку на высоком уровне.

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