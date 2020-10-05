Ростов-на-Дону, , 14:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону стала вакантной должность руководителя городского департамента архитектуры и градостроительства. Этот пост покинул Роман Илюгин, сообщили ИА REGNUM в мэрии 5 октября.

Уточняется, что Илюгин уволен по собственному желанию. Исполнять обязанности директора департамента будет Елена Гавриленко.

ИА REGNUM напоминает, что Илюгин занял должность директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону занял в ноябре 2017 года. В начале 2019 года чиновник был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Однако суд вынес ему оправдательный приговор в связи с отсутствием состава преступления.

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