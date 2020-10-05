Москва, , 14:25 — REGNUM Стран Прибалтики могут стать основным местом ведения боевых действий в случае потенциального военного конфликта США и России. Об этом 5 октября заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Представим себе, что США, которые посылают свои бомбардировщики, ставят какие-то военные задачи по отношению к России. Америка же будет воевать не с территории Соединённых Штатов. В ход будут пущены их контингенты, которые располагаются как раз в этих малых государствах на границе с Россией», — заявил Лепехин.

«Для этих стран колоссально вырастают риски. Я предвижу, что в случае изменения какой-то политической ситуации, когда к власти будут приходить более трезвые режимы, естественно, будет меняться и военная доктрина. А пока эти государства используются НАТО в качестве государств-смертников, камикадзе, разменной монеты», — подчеркнул он.