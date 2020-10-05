Москва, , 14:22 — REGNUM Милитаризация стран Прибалтики приводит к колоссальному росту военных рисков для этих государств. Об этом 5 октября заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Для этих стран колоссально вырастают риски. Я предвижу, что в случае изменения какой-то политической ситуации, когда к власти будут приходить более трезвые режимы, естественно, будет меняться и военная доктрина. А пока эти государства используются НАТО в качестве государств-смертников, камикадзе, разменной монеты», — заявил Лепехин.

Он привёл пример Эстонии, которая пытается выстроить сегодня береговую зону обороны — хотя этот проект не решает абсолютно никаких военных задач.

«Даже представить себе, чтобы у России вдруг появились такие планы… в этом смысле береговая зона охраны Эстонии, какие-либо подобные проекты, которые затруднят действия Балтийского флота российского в акватории Балтики — просто будет нанесён ракетный удар по береговой зоне Эстонии и Эстония перестанет существовать», — отметил он.