Банги, , 14:30 — REGNUM Независимый эксперт ООН предупреждает, что растущее число случаев нарушения прав человека вооруженными группировками в Центральноафриканской Республике может нарушить ход выборов президента страны и Национального собрания 27 декабря. Об этом сообщает VOA Swahili со ссылкой на доклад о ситуации с правами человека в ЦАР, представленный следователем в Совет ООН по правам человека.

Доклад Яо Агбетсе документирует обширную растущую волну нарушений прав человека, которые затрагивают все правовые основы Центральноафриканской Республики. Агбетсе заявил, что вооруженные группировки, подписавшие мирное соглашение о прекращении затянувшейся гражданской войны в стране, несут ответственность за подавляющее число нарушений прав человека.

Агбетсе сказал, что сексуальное насилие, включая изнасилования, сексуальное рабство и принудительные браки, связанные с продолжающимся конфликтом, является серьезной проблемой. Он заявил, что все стороны конфликта продолжают вербовать девочек и мальчиков в качестве детей-солдат и жестоко обращаться с ними.

«Дети по-прежнему становятся жертвами похищений, убийств, посягательств на их физическую неприкосновенность, а также сексуального насилия», — сказал Агбетсе. «Несколько вооруженных групп продолжают оккупировать школы и больницы, тем самым лишая местное население доступа к образованию и медицинскому обслуживанию, в том числе в контексте пандемии», — добавил он.

Независимый эксперт заявил, что эти «ужасающие акты жестокости и неуважения к мирному процессу» угрожают целостности и стабильности предстоящих выборов в стране. В некоторых регионах, по словам Агбетсе, не удалось составить списки избирателей из-за отсутствия безопасности.

«Вооруженные группы намеренно блокируют регистрацию избирателей», — сказал Агбетсе. «Избирательная комиссия должна принять необходимые меры совместно с региональными и дипломатическими партнерами, чтобы преодолеть это отставание в завершении регистрации избирателей и публикации избирательного списка».

Посол ЦАР в ООН в Женеве Леопольд Исмаэль Самба уже заявил, что согласен с такой оценкой. Он подчеркнул, что его правительство нуждается в помощи, чтобы остановить вооруженные группы от нанесения вреда населению. Он сказал, что необходимо принять все возможные меры, чтобы остановить насилие, которое может подорвать предстоящие выборы.