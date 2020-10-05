Варшава, , 14:19 — REGNUM Петр Згожельский — вице-председатель польского Сейма — получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил в интервью для телеканала TVN24.

Сейм Польши Sejm.gov.pl

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»Я получил положительный тест на наличие коронавируса. Я в порядке. Я нахожусь на карантине. Берегите себя, не стоит недооценивать угрозу. Я хотел бы поблагодарить сотрудников службы здравоохранения и санитарной инспекции за их работу, зачастую находящуюся на грани человеческой выносливости», — заявил политик.

«Мы ежедневно разговариваем с сенатором Либицким, у которого болезненный опыт заражения коронавирусом. Я сказал ему, что у меня в последние дни поднимается температура, бывает озноб. Но в целом со мной все было в порядке. Сенатор Либицкий посоветовал мне пройти тест. Он оказался положительным», — рассказал политик о своем заражении.

Напомним, в мае текущего года Згожельский уже находился на карантине после того, как стало известно о заражении секретаря Сейма. Однако тогда — по истечении срока карантина — у него никаких симптомов заражения не было.