Москва, , 14:19 — REGNUM Попытки Эстонии выстроить береговую зону обороны от российского флота совершенно нерациональны, и это же касается оборонных проектов других стран Прибалтики. Об этом 5 октября заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Естественно, если Эстония, которая пытается выстроить сегодня береговую зону обороны… это не решает абсолютно никаких военных задач. Это бессмысленно, потому что Россия не является той страной, которая собирается каким-либо образом нападать на Эстонию», — заявил Лепехин.

«Даже если представить себе, чтобы у России вдруг появились такие планы… в этом смысле береговая зона охраны Эстонии, какие-либо подобные проекты, которые затруднят действия Балтийского флота российского в акватории Балтики, бессмысленны — просто будет нанесён ракетный удар по береговой зоне Эстонии и Эстония перестанет существовать», — указал он.