Киев, , 14:21 — REGNUM На Украине могут создать совет выходцев из Донбасса, который будет помогать делегации Украины в трёхсторонней контактной группе (ТКГ). Об этом заявил глава ТКГ, бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять руководителя, скажем, члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать, рассматривать возможности, идеи, предложения», — сообщил он.

По его словам, украинской делегации в ТКГ предлагают помощь многие выходцы из Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил, что на должность своего заместителя в ТКГ он ищет человека, который не будет импровизировать.

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