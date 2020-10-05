Киев, 5 октября 2020, 14:21 — REGNUM На Украине могут создать совет выходцев из Донбасса, который будет помогать делегации Украины в трёхсторонней контактной группе (ТКГ). Об этом заявил глава ТКГ, бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, украинской делегации в ТКГ предлагают помощь многие выходцы из Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил, что на должность своего заместителя в ТКГ он ищет человека, который не будет импровизировать.
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