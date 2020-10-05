Джакарта, , 14:06 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил министров работать лучше и искать программы, которые были бы более целенаправленными в разгар пандемии, сообщает Kompas.

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Глава государства признает, что не удовлетворен программами, которые были реализованы правительством в разгар пандемии, включая программу субсидирования заработной платы и программу базового питания.

«Нам предстоит еще много тяжелой работы, мы должны продолжать вносить коррективы в политику», — заявил президент Индонезии.

Джоко Видодо поручил министру внутренних дел страны Тито Карнавану побуждать местные органы власти вносить предложения о будущих улучшениях в политике.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по надзору за выборами в Индонезии вместе с полицией прекратило проведение 48 мероприятий в течение первой недели избирательной кампании.

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