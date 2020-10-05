Киев, , 14:10 — REGNUM Для библиотек на Украине закупили более 500 наименований книг, в числе которых произведения писательницы Ларисы Ницой, бывшего главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича и беглого российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на странице в социальной сети Facebook.

«В 2019 году государство выделило Украинскому институту книги 87 миллионов гривен (около $3 млн — ИА REGNUM) на закупку книг для библиотек… Среди них украинские библиотеки получат такие шедевры: Ницой Лариса «Страшне страховисько», Сенцов Олег «Жизня», Вятрович Владимир «Война и миф. Неизвестная Вторая мировая», Портников Виталий «Колокола Майдана», Бабченко Аркадий «Война», — рассказал он.

Напомним, ранее Лариса Ницой назвала творчество русских классиков «щупальцами русского мира». Фрагменты книги самой писательницы использовали члены «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время проведения «семейного праздника», в ходе которого детям предлагали стрелять «по врагам».

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