Москва, , 14:06 — REGNUM Россия ведет диалог на высоком уровне с Турцией и Азербайджаном по ситуации в Нагорном Карабахе на постоянной основе. Об этом 5 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Российско-турецкий и российско-азербайджанский диалог, как и российско-армянский, по теме карабахского конфликта осуществляется на высоком уровне и на постоянной основе», — заявил пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, почему президент России Владимир Путин с начала конфликта в Карабахе трижды говорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и ни разу со своими коллегами из Турции и Азербайджана Реждепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым.

Также, по словам пресс-секретаря, такие разговоры находятся в зависимости от рабочих графиков президентов и от их целесообразности.

«Вы знаете, что это вовсе не означает, что российская сторона испытывает какой-то дефицит в рабочих контактах», — подчеркнул он.

В то же время Песков отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров находится на постоянной связи со своими турецким и азербайджанским коллегами.

Кроме этого, пресс-секретарь российского лидера не исключил возможности проведения Владимиром Путиным телефонных разговоров с Эрдоганом и Алиевым в случае такой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян заявил, что ракетные удары Азербайджана по территории Нагорно-Карабахской Республики не останутся без ответа.

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