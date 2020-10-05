Тбилиси, , 13:54 — REGNUM В Грузии найдены карты, в которых прописано, как Тбилиси и Баку ранее договорились проводить границу в случае ее делимитации. Об этом на телеканале «Рустави 2» рассказала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Новый материал — это находка подробных карт, составленных этими республиками в 1938 году, когда ими были установлены собственные границы, и с Азербайджаном была достигнута договоренность о том, что при делимитации этих границ мы будем этим руководствоваться», — сказала Зурабишвили.

Она отметила, что ранее часть этих карт «пропала». Президент Грузии не стала говорить, на чьей территории, согласно найденных карт, находится комплекс древних православных монастырей Давид-Гареджа, о принадлежности которых спорят Тбилиси и Грузия.

«Я не хочу говорить об этом, потому что дружеские переговоры подходят к концу», — отметила грузинский президент.

Напомним, в Грузии с 24 сентября стали поднимать вопрос о пересмотре грузино-азербайджанской границы. Сначала министр иностранных дел Давид Залкалиани заявил, что в Баку переданы новые материалы, которые могут стать основанием для этого. Потом в Генпрокуратуре Грузии сообщили о возбуждении уголовного дела о незаконной передаче Азербайджану во время делимитации границы приграничных территорий. У двух сотрудников комиссии по делимитации провели обыск, они был допрошены.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии предложили вариант решения территориального спора с Азербайджаном