Москва, , 13:55 — REGNUM Гибель журналистки из Нижнего Новгорода Ирины Славиной в Кремле считают трагической и выражают соболезнования ее родным. Об этом 5 октября заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это трагическое происшествие, и мы соболезнуем родным (Ирины Славиной)», — сказал пресс-секретарь.

В тоже время Песков отметил, что у него нет всех деталей данной ситуации и обратил внимание на реакцию на этот трагический случай губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

«Нет никаких причин сомневаться в том, что губернатор разберется с реальным положением дел и выяснит те причины, которые могли стать поводом для самоубийства», — заявил пресс-секретарь.

Отметим, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал на своей странице в соцсети Instagram, что он намерен добиваться контроля на самом высоком уровне за расследованием обстоятельств, которые привели к гибели журналистки Ирины Славиной, покончившей с собой 2 октября у здания главка МВД в Нижнем Новгороде.