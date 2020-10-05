Вашингтон, , 13:38 — REGNUM Крайне оптимистические прогнозы на 2021 год дал президент США Дональд Трамп, призвавший не пренебрегать выборами. Соответствующее заявление Трамп сделал 5 октября на своей странице в Twitter.

В своем сообщении глава Белого дома поблагодарил тех, кто его поддерживает, а также отметил, что фондовый рынок «готовится побить рекорды роста».

"Следующий год будет самым лучшим. Голосуйте, голосуйте, голосуйте!» — написал Трамп.

Напомним, 2 октября у Трампа был обнаружен коронавирус, в результате чего он был госпитализирован в военный госпиталь штата Мэриленд. На этом фоне произошло падение индексов фондовых рынков. В понедельник, 5 октября, после сообщений о том, что Трамп скоро может покинуть госпиталь, рынки стали демонстрировать рост.