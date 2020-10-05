Киев, , 13:46 — REGNUM Представители посольства США на Украине разъяснили последствия сотрудничества с депутатом Верховной рады Андреем Деркачом и его бизнес-партнёрами. Соответствующее заявление опубликовано 5 октября на официальном сайте диппредставительства.

«Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире», — сказано в заявлении.

В посольстве отметили, что лица, которые оказывают материальную поддержку лицам, на которых наложены американские санкции, сами могут подвергнуться санкциям. Кроме того, если на физическое лицо наложены санкции, автоматически блокируются любые юридические лица, которые на него оформлены, добавили дипломаты.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал новые компрометирующие записи переговоров, предположительно между экс-президентом Украины Петром Порошенко и нынешним кандидатом в президенты США, экс-вице-президентом США Джо Байденом.

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