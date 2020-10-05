Иркутск, , 13:33 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внёс на согласование в Законодательное собрание кандидатуру Светланы Семёновой на должность уполномоченного по правам человека в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в иркутском правительстве.

Процедура согласования кандидатуры Семёновой на должность омбудсмена должна состояться в ноябре на сессии парламента.

Отметим, что Светлана Семёнова с декабря 2011 года является уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области. В настоящее время она является председателем координационного совета уполномоченных по правам ребенка в Сибирском Федеральном округе.

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