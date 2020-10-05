Бишкек, 5 октября 2020, 13:30 — REGNUM Ручной пересчет голосов, проводимый по итогам парламентских выборов в Киргизии принес серию сюрпризов, передает ИА REGNUM.
Сначала список победителей покинула партия «Бутун Кыргызстан», затем в число прошедших в парламент партий добавились «Республика» и «Мекенчил».
По последним данным, в парламент Киргизии попало лишь 3 партии.
- «Мекеним Кыргызстан» — 24,17%,
- «Биримдик» — 22,79%,
- «Кыргызстан» — 9,24%.
Немного до прохождения в парламент не дотянули «Мекенчил» — 6,84%, «Республика» — 6,4%, «Бутун Кыргызстан» — 6,21%.
Подсчет голосов продолжается.