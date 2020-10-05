Бишкек, 5 октября 2020, 13:30 — REGNUM Ручной пересчет голосов, проводимый по итогам парламентских выборов в Киргизии принес серию сюрпризов, передает ИА REGNUM.

Сначала список победителей покинула партия «Бутун Кыргызстан», затем в число прошедших в парламент партий добавились «Республика» и «Мекенчил».

По последним данным, в парламент Киргизии попало лишь 3 партии.

  • «Мекеним Кыргызстан» — 24,17%,
  • «Биримдик» — 22,79%,
  • «Кыргызстан» — 9,24%.

Немного до прохождения в парламент не дотянули «Мекенчил» — 6,84%, «Республика» — 6,4%, «Бутун Кыргызстан» — 6,21%.

Подсчет голосов продолжается.