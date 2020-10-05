Джакарта, , 13:23 — REGNUM Агентство по надзору за выборами в Индонезии вместе с полицией прекратило проведение 48 мероприятий в течение первой недели избирательной кампании, сообщает Kompas.

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"Агентство по надзору за выборами вместе с полицией разогнало 48 мероприятий, которые нарушали протоколы здравоохранения», — заявил член агентства по надзору за выборами Фриц Эдвард Сирегар.

Известно, что в условиях пандемии проводить общие собрания не разрешается.

Как сообщало ИА REGNUM, министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита подчеркнул, что наложит санкции на предприятия, получившие разрешения на импорт соли и сахара, но поставляющие их на внутренний рынок.

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