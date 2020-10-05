Белград, , 13:27 — REGNUM 5 октября президент Сербии Александр Вучич обратится к общественности во дворце «Сербия», чтобы объявить имена депутатов для состава нового правительства. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Журналисты отмечают, что Вучич выступит перед общественностью после заседания президиума Сербской прогрессивной партии, лидером которой он является, на котором будет оговорён состав правительства.

Согласно своим конституционным полномочиям, президент республики предложит кандидата в председатели правительства, ознакомившись с мнением представителей коалиций, которым удалось избраться в парламент.

Ранее Вучич заявлял, что по вопросу формирования правительства он ожидает более «существенных изменений». Он также добавил, что «сформировать правительства будет непросто», потому что «в его партии есть люди, которые думают, что у них уже есть зарезервированное министерское кресло».