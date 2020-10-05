Париж, , 14:47 — REGNUM Гражданин Франции Отман Гарридо, заочно обвиненный во Франции в терроризме, был экстрадирован Турцией на родину. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает Le Figaro.

Отман Гарридо был арестован в июле 2020 года в Турции, недалеко от границы с Сирией, куда он поехал в 2012 году, чтобы вступить в «Джабхат ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В апреле 2017 года, Гарридо был заочно приговорен судом присяжных к 15 годам лишения свободы за участие в террористической деятельности.

Турция согласилась экстрадировать Гарридо на родину, где он будет отбывать наказание.

Напомним, 30 сентября во Франции по подозрению в финансировании терроризма были арестованы 29 человек, родственники которых находятся в Сирии.

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