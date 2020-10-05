Бишкек, , 13:19 — REGNUM На главной площади столицы Киргизии сегодня, 5 октября, проходит митинг сторонников политических партий, проигравших парламентские выборы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Участие в нем принимают более тысячи членов партий «Социал-демократы Кыргызстана», «Мекенчил», «Реформа», «Чон казат» и «Мекен Ынтымагы», «Ыйман Нуру» и «Ордо».

Собравшиеся требуют отменить итоги голосования, поскольку выигравшие партии подкупали избирателей и занимались их массовым подвозом к избирательным участкам в день голосования.

Организаторы акции протеста объявили митинг бессрочным и мирным, призвав своих сторонников не устраивать беспорядки и не пытаться захватить Дом правительства.

«Мы свергли Акаева и Бакиева (первого и второго президента Киргизии — Прим ИА REGNUM), но они живы, а наши соотечественники тогда погибли. Давайте не будем разрушающей силой», — обратились они к участникам митинга.

Также митингующие призвали киргизстанцев «не лежать на диванах и не ждать, пока проснется гордость».

Тем временем на прилегающие к площади «Ала-Тоо» улицы прибыло несколько автобусов с сотрудниками милиции.

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