Киев, , 13:20 — REGNUM Украина намерена пригласить Россию поучаствовать в работе «Крымской платформы» по вопросам «деоккупации» полуострова. Об этом заявила 5 октября первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в ходе онлайн-брифинга.

«Нами было принято решение, что Российская Федерация будет приглашена к участию в мероприятиях Крымской платформы, однако… мы не ожидаем, что она примет это приглашение», — рассказала чиновник.

Она сообщила, что ключевым мероприятием платформы должен стать «Крымский саммит», который может состояться в 2021 году.

По словам Джапаровой, главной задачей «Крымской платформы» является актуализация темы Крыма на самом высоком международном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров заявил, что как только будут сняты ограничения, связанные с коронавирусом, члены его организации продолжат подготовку к «маршу на Крым».

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам общекрымского референдума. Поводом для проведения опроса на тему территориальной принадлежности полуострова стал государственный переворот в Киеве, в ходе которого была уничтожена законная власть в стране.

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