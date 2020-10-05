Москва, , 13:12 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Мохаммада Багера Галибафа с избраним на пост председателя парламента Ирана и пожелал ему успехов в парламентской деятельности.

В ходе телефонного разговора стороны отметили дружественный характер отношений между двумя странами, высказались за развитие сотрудничества в рамках парламентского измерения, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин пригласил иранского спикера совершить официальный визит в Российскую Федерацию в конце текущего года с проведением третьего заседания комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и парламентом Ирана.

Володин и Галибаф обсудили возможности продолжения многосторонних парламентских форматов, в которых участвуют российские и иранские законодатели. В этом контексте спикер Госдумы выступил с инициативой проведения весной следующего года в России (в Сочи) очередной Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия (Афганистан, Иран, Китай, Пакистан, Россия, Турция).