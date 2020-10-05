Вашингтон, , 13:18 — REGNUM В государственном департаменте США заявили, что приветствуют назначение переходного правительства в Мали как «первый шаг к возвращению к конституционному порядку». Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В конце сентября переходный президент Мали Ба Ндао, отставной полковник, назначил ветерана дипломатии Моктара Уана временным премьер-министром страны. Политикам было поручено обеспечить переход к гражданскому правлению в течение 18 месяцев после того, как 18 августа был свергнут президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта.

«Мы настоятельно призываем переходное правительство выполнить свои обязательства перед Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС), включая проведение демократических выборов в течение 18 месяцев», — заявил представитель госдепартамента Морган Ортагус.

В заявлении также содержится настоятельный призыв к переходному правительству бороться с коррупцией и реформировать избирательные процессы.

«Мы призываем правительство уважать права человека и принимать конкретные меры для предотвращения нарушений этих прав силами государственной безопасности, а также расследовать и привлекать к ответственности виновных в случае их нарушения», — добавил Ортагус.

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