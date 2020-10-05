Сеул, , 13:10 — REGNUM Министерство объединения Южной Кореи вновь призвало Пхеньян отреагировать на призыв Сеула о совместном расследовании в связи с убийством южнокорейского госслужащего военными КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя министерства Ё Сан Ги.

На пресс-конференции, состоявшейся 5 октября, представитель министерства отметил, что с момента отправки в КНДР официального запроса о совместном расследовании прошла неделя, однако южнокорейская сторона так и не получила ответа.

Он также выразил надежду на то, что власти Северной Кореи ответят на запрос в ближайшее время.

Напомним, что власти Южной Кореи обратилась к КНДР с просьбой провести дополнительное расследование в связи с убийством военнослужащими Северной Кореи её гражданина в конце сентября.

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