Минск, , 13:14 — REGNUM Обсуждение переориентации грузов из Латвии и Литвы обсудил президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с председателем белорусского государственного таможенного комитета (ГТК) Юрием Сенько в ходе заслушивания доклада последнего. Об этом 5 октября сообщает агентство БелТА.

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«Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть», — сказал он.

В то же время Лукашенко добавил, что в настоящее время Россия и Белоруссия ведут обсуждение переориентации белорусских грузов, таких как нефтепродукты, калийные удобрения и др., с прибалтийского направления на порт Усть-Луга.

«Как таможенный комитет видит переориентацию этих грузов? И в развитие этого — наши логистические центры. У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве», — также отметил белорусский лидер.

В свою очередь Юрий Сенько сообщил, что за в период с января по август через белорусскую таможенную границу со странами Прибалтики, Польши и Украины был перевезен 71 млн тонн товаров, что на 15% ниже, чем за этот же период в прошлом году. Кроме этого, он указал, что с начала текущего года в белорусский бюджет поступило 6,1 млрд белорусских рублей ($2,3 млрд США) платежей, контролируемых ГТК, что на 8% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко выразил благодарность России за поставки вакцины от коронавируса в Белоруссию в приоритетном порядке.