Киев, , 12:49 — REGNUM Новый заместитель главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) должен хорошо знать Донбасс и не импровизировать. Об этом заявил глава делегации, бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

«Чтобы это не был человек, который импровизирует, чтобы он очень серьёзно погружался в ситуацию, знал эту ситуацию и не спешил с выводами или оценками», — рассказал Кравчук.

По его словам, любое высказывание членов украинской делегации воспринимается очень остро.

Кравчук добавил, что его заместителем не обязательно будет уроженец Донбасса, поскольку существуют люди, которые «там не родились, но проработали всю жизнь и хорошо знают Донбасс».

Политик также пообещал «со всех сторон» рассмотреть каждого кандидата на должность своего заместителя.

Напомним, предыдущий замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин был уволен из-за того, что не признал наличие «российско-украинской войны» в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не защищает от радикалов сторонников мира в Донбассе и вообще больше не является «президентом мира».

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