Степанакерт, , 12:55 — REGNUM Ракетные удары Азербайджана по территории Нагорно-Карабахской Республики не останутся без ответа. Целями станут военные объекты, написал пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян на своей странице в соцсети Facebook.

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"Враг вновь наносит ракетные удары по Степанакерту и Шуши. Ответ Армии обороны не запоздает», — отметил Погосян.

Он заявил, что армянские военные нацеливаются на военные объекты, расположенные в крупных городах. Потому мирным жителям в этих азербайджанских городах следует покинуть их, чтобы не было жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил об обстреле столицы НКР Степанакерта системами залпового огня.

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