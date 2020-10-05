Киев, , 12:41 — REGNUM Центральная власть Украины при помощи своих бесполезных губернаторов на местах разгоняет панику на тему коронавируса и специально политизирует болезнь, заявил сегодня, 5 октября, известный украинский политик, представитель Днепропетровска Геннадий Корбан.

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Корбан подчеркнул, что президент Владимир Зеленский по сути сейчас находится в предвыборном турне за госсчет, и при этом в «красных зонах» (максимальный уровень распространения болезни) обвиняет местное самоуправление в бездействии.

«Эти действия объяснимы несколькими причинами. Главное, что партия «слуг» сокрушительно проигрывает местные выборы и единственное, что им остаётся — перемещать города и регионы в карантинные зоны. Они не решают проблему ковида, но пытаются запугивать людей. Чтобы снизить явку, чтобы люди не пошли голосовать», — заявил Корбан.

При этом, напомнил региональный политик, из государственного «ковидного» фонда не потрачено ни копейки на борьбу с эпидемией и на субвенции больницам.

Он подчеркнул, что ограничения никак не отражаются на правоохранительной системе, «которая продолжает выполнять заказы по проведению карательных мероприятий против местного самоуправления». По словам Корбана, повышенная активность силовиков — также признаки паники власти.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться 25 октября. На прошлой неделе (28 сентября — 4 октября) страна вышла на уровень порядка 4,5 тыс. новых больных коронавирусом ежедневно, были обновлены антирекорды по смертности и госпитализации.

5 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране «напряженная, но не критическая ситуация» с заболеваемостью коронавирусом. Чиновник спрогнозировал, что на этой неделе Украина перейдет отметку в 5 тыс. новых больных за сутки и рост продолжится далее.