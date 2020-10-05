Ереван, , 12:40 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил недовольство советнику президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Роберту О'Брайну в связи с использованием Турцией против Нагорного Карабаха истребителей F-16. Об этом Пашинян рассказал в интервью The New York Times.

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"США должны объяснить, разве они дали (Турции) эти F-16 для того, чтобы бомбили мирное население и мирные сёла?» — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. Турция открыто поддерживает Азербайджан и отправляет в зону боёв боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что членство Турции в Минской группе ОБСЕ должно быть приостановлено из-за действий турецкий властей в контексте конфликта в Нагорном Карабахе.

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