Москва, , 12:40 — REGNUM США всерьёз рассматривают Россию как своего потенциального противника и ведут соответствующую разведывательную деятельность. Об этом 5 октября заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на телеканале «Россия 24».

«В доктринальных документах США и НАТО нас уже не стесняются открыто называть потенциальным противником. Идёт соответствующая деятельность», — заявил Коротченко.

«Воздушное пространство над Чёрным морем, воздушное пространство над Балтийским морем, воздушное пространство над бывшими республиками СССР ранее никогда не использовались самолётами стратегической авиации США. А сегодня это становится уже практически нормой. Ситуация, грубо говоря, резко ухудшилась по сравнению с тем, что было во времена Советского Союза», — указал он.

В последнее время чаще происходят инциденты с участием самолётов НАТО в нейтральных водах вблизи территории России. Например, 11 сентября средства контроля воздушного пространства обнаружили два самолёта ВВС США, приближающиеся к государственной границе РФ.

4 сентября бомбардировщики ВВС США B-52 проходили около Крыма для изучения российской системы ПВО, также в начале сентября провокационный полёт был зафиксирован над нейтральными водами Баренцева моря.